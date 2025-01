Lapresse.it - Caos treni, opposizioni attaccano Salvini: “Pensa al Viminale e dimentica trasporti”

Un assedio. È quello messo in atto dalleche ‘circondano’ il ministro deiMatteocon una batteria di dichiarazioni, nell’ennesima giornata nera per la rete ferroviaria italiana, che si propaga per un guasto dal Nodo di Milano e provoca ritardi di ore e ore, variazioni o limitazioni di percorso e cancellazioni da Nord a Sud. “talia suggerisce di evitare spostamenti. E intanto l’unico spostamento che interessa al ministroè il suo, al Ministero degli Interni. Il peggior ministro deidella storia che si preoccupa solo di come passare da una poltrona all’altra mentre l’Italia non riesce a muoversi per viaggiare, andare a lavorare o a studiare. Un disastro“, attacca la segretaria del Pd Elly Schlein, danno il via alla serie di accuse nei confronti del ministro.