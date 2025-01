Romadailynews.it - Buon compleanno Lucilla Andrich, Alessio Romagnoli…

Leggi su Romadailynews.it

, Salvatore Sirigu, Benito Urgu, Francesco Paolo Casavola, Liliana Cavani, Gildo Siorpaes, Bedy Moratti, Mario Luzzatto Fegiz, Erminio Azzaro, Pasquale Panella, Gianni Riotta, Andrea Carnevale, Michela Giuffrida, Dalia Gaberscik, Roberto Rambaudi, Samuele Segoni, Maddalena Corvaglia, Borja Valero, Liliana Ventricelli, Edoardo Mortara, Simone Valente, Giacomo Ninfa, Maria Luisa de Crescenzo, Samuele Longo, Ottavia Cestonaro,Romagnoli.Oggi 12 gennaio compiono gli anni:, giornalista; Francesco Paolo Casavola, giurista, ex presidente corte costituzionale; Mario d’Acquisto, politico; Giuseppe Astone, politico; Liliana Cavani, regista, sceneggiatrice; Giuseppe Luongo, politico; Gildo Siorpaes, ex bobbista, sciatore, allenatore; Giordano Cattani, ex calciatore; Benito Urgu, cantante, comico, cabarettista; Guido Fiandino, vescovo; Bedy Moratti, attrice; Donato Veraldi, politico; Gaetano Rabbito, politico; Paolo Lombardo, ex calciatore, allenatore; Gianni Russo, attore; Pino Pedano, scultore, ebanista.