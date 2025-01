Lanazione.it - A Roselle il Belvedere affronta l’Atletico Piombino. L’Invictasauro in cerca di punti con il Montelupo

Leggi su Lanazione.it

PROMOZIONEOggi, nella diciottesima giornata del girone B di Promozione, la capolista, ora con novein più delle due maggiori inseguitrici (Atletico Maremma e Massa Valpiana), alla Corte degli Ulivi diospiteràche è risalito sino alla attuale ottava posizione in classifica condivisa col Castelfiorentino United. Per i ragazzi di Nicola Giallini comunque, una ottima occasione per conquistare atri treMaremma di Fabio Lorenzini, secondo, sarà invece di scena sul terreno di gioco livornese ad Antignano Banditella Livorno perre la squadra fanalino di coda Armando Picchi e centrare una vittoria importantissima per rimanere nella scia della battistrada. Stessa situazione per l’undici massetano di Manuel Madau che al Rosetti affronterà l’ostico Cerbaia, unica formazione fino a ora ad aver battuto il