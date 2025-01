Iltempo.it - Vincenzo De Luca, l'autonomista che è contrario alla riforma

Esauriti tutti gli aspetti polemici di vario tipo, le espressioni colorite ed anche i riferimenti storico-culturali, sul ragionamento diDepesano come macigni di due questioni che dovrebbero indurrebbe persino lui, navigato politico ed amministratore di lungo corso, ad un più accorto esame della situazione. Già, perché non c'è solo ricorso del Governo contro la legge elettorale votata dal Consiglio Regionale della Campania (che consentirebbe a Dedi candidarsi per un nuovo mandato) ad «intralciare» la nuova corsa di De: essa si complica anche per questioni tutte politiche, ma di gran peso. La prima è che il suo partito non lo vuole candidare più, nella convinzione della segreteria guidata da Elly Schlein che due mandati (dieci anni) sono sufficienti, tanto per le regioni quanto per i comuni.