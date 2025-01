Tg24.sky.it - Treni, caos a Milano per un guasto a linea elettrica. Trenitalia: riattivata circolazione

È statalaferroviaria in tutto il nodo ferroviario di, dopo una mattinata dia seguito di unalla: l’intervento dei tecnici di RFI ha permesso di ripristinare la piena disponibilità dell'infrastruttura anche da e per Bologna, dopo la riattivazione dalle 10.30 delle linee da e per Venezia e Genova. A causare il blocco della, che si è poi esteso su alcune delle principali linee ferroviarie nazionali, sarebbero stati due. La Polizia di Stato ha confermato che allo stato degli accertarti non risulterebbe alcun atto doloso ma un incidente. Dalle prime informazioni trapelate poco dopo le 7 un treno AV avrebbe determinato un, pare con il suo pantografo, allaaerea, proprio aCentrale. Poco dopo sarebbe passato un altro convoglio agganciando il tutto e creando un danno ancora più ampio.