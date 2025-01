Ilfattoquotidiano.it - Tajani annulla la convention di Forza Italia in Abruzzo per la morte di un militante 25enne

Era stato trovato a terra in gravi condizioni davanti all’hotel Swisse di Roccaraso, in concomitanza con l’inizio della due giorni organizzata da“Azzurri in vetta”, iniziata sabato a Rivisondoli e in programma domenica a Roccaraso. Era stato ricoverato all’ospedale dell’Aquila, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La vittima è un giovanedidi Latina, ilLuca Palmegiani, che era stato anche coordinatore dei giovani del partito nel capoluogo pontino. Il giovane alloggiava nell’albergo in cui sono ospitati anche i big della politica nazionale per partecipare alla kermesse. Poco prima del ritrovamento, il ragazzo aveva affidato ai social alcuni messaggi di addio rivolti sia alla nonna, sia alla famiglia, sia allo stessoe la comunità azzurra.