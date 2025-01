Thesocialpost.it - Scontri al presidio per Ramy: bombe carta e lanci di bottiglie contro la polizia, poi la carica

SAN LORENZO – Piazza dell’Immacolata, nel cuore del quartiere universitario di Roma, è stata teatro di violentitra manifestanti e forze dell’ordine. Il sit-in, convocato alle 19 da studenti e collettivi in memoria di, il 17enne morto in scooter a Milano dopo un inseguimento con i carabinieri, è degenerato in tafferugli e violenze.Alla manifestazione, a cui ha preso parte anche l’artista Zerocalcare, lo striscione di apertura recitava: “Vendetta per, lauccide” accompagnato dal numero 1312, acronimo di “All cops are bastards” (Acab). La piazza è stata presto invasa da cori e interventile forze dell’ordine, con una partecipazione numerosa da parte di giovani e attivisti.Dopo circa un’ora, la tensione è esplosa:dihanno colpito la, che ha risposto con unaper disperdere i manifestanti.