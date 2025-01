Ilrestodelcarlino.it - “Questa era la mia casa”

Pesaro, 11 gennaio 2025 – “E’ tutto completamente bruciato. La, i miei ricordi, il mio futuro. Io non ho più nulla”. Viola Roberti, 25 anni, è scappata giusto in tempo da Pacific Palisades, nella contea di Los Angeles, dove vive da quasi 3 anni. Gli incendi che stanno devastando la città di Hollywood hanno lasciato macerie e disperazione. “Erano più o meno le 11 di mattina, io stavo tornando ada yoga e ho visto questo nuvolone di fumo. Da un’app di notizie live mi è arrivata una notifica che mi informava di un incendio un po’ sopra Palisades. Più mi avvicinavo e più vedevo chenuvola si ingrandiva. Al mio arrivo c’erano i vicini fuori, una signora viene da me e mi dice: ‘Mi sa che dobbiamo evacuare tra poco’. Io sono rimasta di sasso, non pensavo fosse così grave. Sono entrata ine mi sono preparata per uscire a pranzo, senza immaginare che non ci sarei più tornata”.