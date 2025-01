Quifinanza.it - Prezzi di benzina e diesel in aumento, quasi 60 euro in più all’anno per gli italiani

Leggi su Quifinanza.it

A lanciare l’allarme questa volta è il Codacons: idisono aumentati vertiginosamente. A registrare i rincari più pesanti è la verde, con il servito che ha superato i 2,4al litro in autostrada, precisamente 2,409, sulla A1. Nello stesso tratto si registra invece un prezzo di 2,319al litro per il gasolio.Perché il prezzo diè inIl Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori fa sapere che sui listini dei carburanti stanno pesando più fattori, a iniziare dai maggiori costi applicati a rivenditori e gestori per la quota d’obbligo di miscelazione annuale dei biocarburanti.Gli aumenti sono dovuti anche alle speculazioni sul petrolio, con un rialzo delle quotazioni.