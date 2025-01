Lanazione.it - Preso a sassate l’autobus dei tifosi del Pontedera

, 11 gennaio 2025 – Appena entrato nella sala stampa, Leonardo Menichini si sofferma per congratularsi privatamente con il collega Diego Longo, poi commenta la vittoria (quarto risultato utile consecutivo): “E’ stata una vittoria molto importante sia per noi che per i nostri avversari. Siamo riusciti a fare gol noi, ma ho visto un ottimo Sestri nel primo tempo, nel quale abbiamoqualche situazione di pericolo. Nel secondo invece abbiamo fatto qualcosa in più noi, prendendo tre punti importanti. Però c’è ancora da lavorare, anche se questa vittoria ci dà morale, ci dà continuità e ci permette di inserire al meglio i nuovi arrivati. La squadra si è battuta bene e questo fa ben sperare, ma dobbiamo stare con i piedi per terra perché il campionato è difficile e competitivo”. La sfida al Sivori ha segnato il debutto di Jacopo Scaccabarozzi, sul quale Menichini si è espresso così: “Ci ha dato geometria, palleggio, equilibrio, è un giocatore intelligente.