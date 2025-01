Rompipallone.it - Milan, altro colpo dopo Rashford: si chiude con la clausola

Ultimo aggiornamento 11 Gennaio 2025 20:01 di Alessandro BastaIlha tutta l’intenzione di centrare unin sede di calciomercato: occhio a un affareche può decollare con laI rossoneri hanno tutta la volontà di rinforzare la squadra in maniera sostanziale e tentare una clamorosa rimonta al quarto posto, visto che lo scudetto sembra già piuttosto lontano per la classifica attuale. Di sicuro, la vittoria in Supercoppa italiana sembra aver portato nuove convinzioni ed entusiasmo, sensazione ben trasmesse da un condottiero come Sergio Conceicao.Il portoghese ha avuto un inizio splendido della sua avventura al: ha battuto Juventus e Inter e ha portato in dote il suo primo trofeo da rossonero in bacheca.il sogno (realizzato), però, si torna in Serie A e, a tal proposito, si vuole subito partire al massimo per recuperare terreno da questa sera.