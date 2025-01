Calcionews24.com - Lorenzo Pellegrini: «La vittoria in Conference un momento irripetibile. Ranieri un grande, i Friedkin sanno cosa significa avere la Roma. Io via? Dico questo»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di, centrocampista e capitano della, sul suo futuro in giallorosso dopo i recenti problemi Ha sofferto, per poi rinascere con il gol nel derby contro la Lazio.è passato dai fischi prolungati al diventare l’uomo della settimana. La Gazzetta dello Sport lo ha intervistato per una confessione a .