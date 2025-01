Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden 2025 in DIRETTA: Feller in testa, fuori Meillard e McGrath! Tra poco Vinatzer

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLA DISCESA FEMMINILE DI ST. ANTON ALLE 11.15LADEL GIGANTE FEMMINILE DI COPPA EUROPA ALLE 9.30 E ALLE 13.0010.51: 9 centesimi di ritardo per Raschner all’intermedio10.50: Perde un po’ troppo nella seconda parte l’austriaco Strolz che chiude a 1?54 dal compagno di squadraed è settimo. Ora Raschner10.49: All’intermedio Strolz ha un ritardo di 73 centesimi10.48: peccato per il croato Kolega che stava disputando un’ottima gara, confermando l’ottimo stato di forma, ma tocca con lo scarpone subito dopo l’intermedio ed è10.47: Buona la prova dell’austriaco Gstrein che, con un ritardo di 1?24, è sesto. Fare meglio è complicato10.45: Il bulgaro Popov non ripete la grande prova di Madonna di Campiglio e chiude ottavo a 2?18, vittima di un errore che stava per sbalzarloin alto10.