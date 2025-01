Ilrestodelcarlino.it - La pasta fresca a Broadway, l’idea di tre ragazzi di Morrovalle: carbonara e ragù da passeggio

Macerata, 11 gennaio 2025 – Sono tre giovani di, Nicola Corradini, Fabio Frenquelli, Lorenzo Ramovecchi e, soprattutto, sono intraprendenti. La scorsa estate hanno aperto “Gasm” al 1158, New York. Un negozio didadove la certezza è il gusto e gli ingredienti tutti italiani e marchigiani. La loro parola d’ordine è “all or nothing at all” e visto che “tutto o niente del tutto” hanno puntato sul tutto e hanno deciso di crescere ancora. Come è nato il vostro “sogno americano”? “- raccontano - è nata per caso quando siamo venuti in vacanza a New York a fine aprile 2023. Stanchi di mangiare hamburger ed hot dog mentre visitavamo la città ci siamo posti la domanda: perché non creare qualcosa di simile con la, cercando quindi di coniugare qualità e frugalità? Una volta rientrati in Italia abbiamo sin da subito iniziato ad informarci se poteva essere qualcosa di realizzabile”.