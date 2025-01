Sport.quotidiano.net - Il Rimini vuole subito rifarsi. Buscè: "Questa volta meno errori"

Non commettere gli stessi, o per locommetterne, rispetto a lunedì scorso con l’Entella. Su questo è chiaro Antonio. Perché aloggi tocca il Pescara, un’altra di quelle squadre capaci di punire all’istante. "Sarà una partita bella nella quale si affrontano due squadre che giocano e per noi deve essere un’opportunità – dice l’allenatore dei biancorossi – Ma è chiaro che ogni partita ha i suoi rischi. Cercheremo di fare, cercando di sbagliarerispetto all’ultima, perché, nonostante la buona partita a Chiavari contro l’Entella abbiamo avuto qualche distrazione in più. Sappiamo che quando incontri queste squadre con giocatori importanti, giocatori di qualità, giocatori bravi, devi avere la massima attenzione".invita i suoi a non fidarsi della crisi del Pescara.