Germania, Weidel eletta all'unanimità candidata cancelliera di Afd: «Blinderemo le frontiere»

Aliceè ufficialmente ladi Alternative für Deutschland in vista delle elezioni tedesche in programma il 23 febbraio. La scelta è avvenuta durante il congresso del partito di estrema destra che si è svolto a Riesa, in Sassonia:è stata. «Il messaggio sarà chiaro,ledella», ha detto ai militanti di AfD, promettendo anche «un rimpatrio in grande stile per coloro che non hanno diritto di restare». E poi: «Volete sapere che cosa succederà qui quando saremo noi a remare? Chiuderemo i gender studies e cacceremo questi professori!».Herzlichen Dank für das große Vertrauen. Ich freue mich sehr auf unseren gemeinsamen Wahlkampf der Alternative für Deutschland für unser Land, für unsere Zukunft! Thank you so much for your trust.