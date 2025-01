Unlimitednews.it - Cerchiai (FeBAF) “2025 anno di riforme per Italia e Ue”

ROMA (ITALPRESS) – “Ilè unun po’ più lungo, perché è iniziato il 5 novembre 2024. Quel giorno Donald Trump è stato eletto alla presidenza degli Stati Uniti e molti dei trend e degli accadimenti che caratterizzerquest’originano dalle aspettative e dai primi annunci della nuova amministrazione che formalmente si insedierà il 20 gennaio. Ciò è vero certamente per gli USA e i loro vicini, per altre aree geopolitiche concorrenti, come la Cina, per le diverse zone di guerra e tensioni in corso, ma è vero anche – direi soprattutto, per quanto ci riguarda – per l’Europa e per l’. Si è infatti sentito nitidamente il vibrante suono della “sveglia” americana, che ci deve spingere a realizzarefin da subito, durante questo”. E’ quanto si legge nell’editoriale di iniziodel presidente di, Fabio, pubblicato sul primo numerodi Lettera f, la newsletter settimanale della Federazione Banche Assicurazioni e Finanza ().