"Cammino sostenibile". Via degli Dei da record

Dopo ildi frequentatori toccato proprio nel 2024 con 23mila camminatori, la ViaDei da pochi giorni ha conquistato, prima nel mondo, la certificazione internazionale di sostenibilità e responsabilità sociale in ambito turistico. Si tratta di un’attestazione rilasciata dal Global Sustainable Tourism Council (GSTC), organizzazione senza fini di lucro riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale del Turismo e dal Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente quale struttura di riferimento a livello mondiale per la definizionestandard che inquadrano lo sviluppoin ambito turistico. "Un riconoscimento prestigioso, che rende la ViaDei una vera e propria eccellenza nel panorama del turismointernazionale – spiegano ad Appennino Slow, referente organizzativo del–.