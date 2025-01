Terzotemponapoli.com - Billing al Napoli! L’annuncio di ADL: “Benvenuto Philip”

Billing è un giocatore del Napoli. Con il classico post su X del presidente Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato l'arrivo dal Bournemouth di Philip Billing. Il centrocampista danese arriva dalla Premier League con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato tra i 9 e i 10 milioni di euro. Il classe '96 prenderà il posto di Folorunsho trasferitosi alla Fiorentina.Chi è Billing – Caratteristiche Non parliamo di certo di un top nel proprio ruolo, ma dalle caratteristiche sicuramente ben precise. Billing in Premier League s'è fatto apprezzare per le doti aeree (193cm), la capacità di giocare in più ruoli in mediana, davanti alla difesa con doti difensive e d'interdizione oppure a sostegno dell'attacco mostrando grande capacità d'inserimento, quello che Conte sta chiedendo molto alle sue attuali mezzali.