Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 11 gennaio 2025 | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Triplo appuntamento oggi – sabato 11– con la soap americana. Ecco iper rivedere gli episodi inediti trasmessi da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate qui.Wyatt incalza il fratello sospettando che, con la scusa di proteggerla, voglia riavvicinarsi a Steffy. Liam insiste di essere solo preoccupato per l’incolumità di Kelly.Steffy, parlando con Liam, nega la possibilità che suo marito si sia avvicinato a Sheila, dato il pericolo che lei rappresenta per la loro famiglia.Deacon è molto sorpreso di vedere Sheila libera e cerca di capire cosa sia successo. Le chiede se sia scappata di prigione e lei gli spiega che è stata liberata dal giudice.