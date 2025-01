Dilei.it - Vanessa Incontrada e Claudio Bisio a Zelig 2025: “Ci baciamo come portafortuna”

Sono una “coppia di fatto” da 20 anni: stiamo parlando die di. Una coppia iconica della televisione, un duo unico: artisticamente funzionano, e dal 15 gennaio, su Canale5, sono pronti per tornare con. Sono trascorsi vent’anni da quell’incontro fortunato, e oggi li unisce un rapporto indissolubile, che non è solo professionale. Sono due grandi amici. E il loroè un bacio a stampo.pronti per“Non abbiamo un copione, improvvisiamo tutto. Trasportiamo il nostro feeling sul palcoscenico. C’è affetto, magia, stima. Il grande piacere di lavorare insieme che credo poi si veda”. Al settimanale Oggi,hanno parlato del loro rapporto, in vista di, in partenza dal 15 gennaio su Canale5.