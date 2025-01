Piperspettacoloitaliano.it - Un Passo dal Cielo 8 replica prima puntata, il riassunto degli episodi 1-2

I primi 2“L’Uomo dei Ghiacci” dell’ottava stagione di Undalsono andati in onda il 9 gennaio su Rai 1. Ecco ile ladelladi Undal8.UndalDopo mesi da quella promessa d’amore silenziosa, Manuela spera che Nathan le dica di non lasciare San Vito e di rimanere con lui. Stephen Andeen è un ricercatore affasciante e idealista che arriva a San Vito di Cadore con la sua squadra e si stabilisce alle pendici di un ghiacciaio per salvarlo. E in questo modo, forse, salvare Nathan, suo figlio. Tra Nathan e Manuela scatta il bacio, ma l’uomoorsi fa unindietro e non se la sente di iniziare una nuova relazione. Tra Vincenzo e Carolina c’è aria di crisi, ma zio Nino prova a scacciare i fantasmi in casa Nappi.