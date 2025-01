Thesocialpost.it - Terzo mandato, stop del governo a De Luca: non può ricandidarsi, lui risponde così

Il Governatore della Campania, Vincenzo De, ha commentato con fermezza e ironia la decisione deldi impugnare la legge regionale che consente unper il presidente della Regione. La norma, approvata dal Consiglio regionale campano, aprirebbe infatti la strada alla sua nuova candidatura, ma è stata contestata da Palazzo Chigi.La reazione di De“La decisione delè contra personam” ha dichiarato in una conferenza stampa. “Io vado avanti, non cambia niente. La legge è davvero uguale per tutti? Questo principio è stato calpestato. Hanno paura di Deo degli elettori? Lasciate decidere ai cittadini da chi vogliono essere governati. Stanno parlando i nemici della Campania o persone indifferenti al destino di questo territorio”.L’ironia sue alleati internazionaliCon il suo consueto sarcasmo, Deha aggiunto: “Sono onorato che ilabbia trovato tempo, in un contesto internazionale travagliato, per occuparsi della Campania.