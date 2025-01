Ilgiorno.it - Riscaldamento guasto. La Rancilio resta chiusa . Interventi alla caldaia

Leggi su Ilgiorno.it

Prolungata la chiusura della scuolaper problemi al. Con una nuova ordinanza firmata dal sindaco Stefano Cucchi, è stata ufficializzata l’estensione della chiusura della scuola media di Via Pascoli a Villastanza, frazione di Parabiago, anche per la giornata di ieri. La decisione segue l’ordinanza di martedì, emessa a causa del malfunzionamento della pompa principale dell’impianto di, che ha reso necessario sospendere le attività didattiche. L’edificio, che attualmente ospita sia le classi prime della media sia le quinte della elementare Travaini dell’istituto comprensivo Manzoni, ha riscontrato un abbassamento delle temperature interne non adeguate per garantire un ambiente confortevole per studenti e personale scolastico. Nonostante l’intervento in corso, i lavori di ripristino non sono ancora terminati.