Pisani e febbre da gioco In crescita nei giovani e nei giovanissimi | Gaming e scommesse

PISA Argomento controverso quello deld’azzardo, lesul calcio nello specifico sono diventate argomento di rilevanza nazionale a seguito delle vicende che hanno coinvolto gli azzurri Niccolò Fagioli e Sandro Tonali, ma che purtroppo riguardano l’intera cittadinanza. Sono cifre importanti infatti quelle che riguardano i soldi spesi in Toscana nel 2023 per ild’azzardo, ben 8 miliardi fra on line e on site che tuttavia, fortunatamente o sfortunatamente collocano la Toscana “solo” al sesto posto della classifica delle regioni in cui si gioca di più. I dati che riguardano questo tema sono stati raccolti dall’Epid, il Laboratorio di epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari dell’Istituto di Fisiologia clinica del Cnr di Pisa (insieme a Scuola Sant’Anna e Anci Toscana), diretto da Sabrina Molinaro.