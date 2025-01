Liberoquotidiano.it - Parlamento: a Odg prossima settimana possibile fumata bianca su giudici Consulta

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 10 gen (Adnkronos) - Potrebbe essere la volta buona, la, per l'elezione deidella Corte costituzionale di competenza parlamentare. Martedì 14 alle 13 è infatti convocato ilin seduta comune per la ricomposizione del plenum della. Si tratta del 13/esimo scrutinio per un giudice e del quarto per tre. Ma il quorum è in ogni caso dei 3/5 e quindi le possibilità di unacrescono. La 'chiama' inizierà dai deputati. Il calendario dei lavori parlamentari dellaprevede inoltre, a Montecitorio, a partire da martedì pomeriggio la questione pregiudiziale sul Dl Pnnr. A seguire, l'aula comincerà di fatto l'esame della riforma costituzionale della giustizia, con la separazione delle carriere, dopo il 'no' alla pregiudiziale di costituzionalità.