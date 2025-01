Ilfattoquotidiano.it - Omicidio di Maati Moubakir a Campi Bisenzio: 3 arresti. “Cinque coltellate, due al cuore”

Sono “gravemente indiziati” per l’del 17enne, ucciso in strada a, e devono stare in carcere. Con questa accusa sono stati arrestati tre giovani già indagati per il delitto del 29 dicembre alle porte di Firenze. I tre devono rispondere divolontario aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà. Gli inquirenti sottolineano “la particolare efferatezza” della loro azione “nonostante la giovanissima età degli indagati” che hanno tutti tra i 18 e i 22 anni.Si tratta – come riporta Il Tirreno – di Denis Mehmeti, pratese di 20 anni, Francesco Pratesi, 18enne fiorentino accusato di aver materialmente ucciso, e Ismail Arouizi, fiorentino di 22 anni.venne colpito da, sferrate con due diverse armi. Il giovane, secondo l’esito degli esami autoptici, è stato prima raggiunto alla schiena, con leche hanno colpito il rene e vicino alla colonna vertebrale, mentre quelle al– una l’ha colpito in pieno, l’altra appena sotto – sono state sferrate quando il 17enne è stato tirato giù dall’autobus sul quale aveva cercato di salvarsi.