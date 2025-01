Mistermovie.it - Mister Movie | Ahsoka 2 vede il recast di Baylan Skoll di Ray Stevenson con Rory McCann

L’attore scozzese, noto per il ruolo di Sandor “Il Mastino” Clegane in Game of Thrones, si unisce al cast della seconda stagione diprenderà il posto di Ray, scomparso tragicamente nel 2023, continuando a dare vita al personaggio di, introdotto con grande successo nella prima stagione della serie.nel cast di: l’eredità dicontinuaRayaveva interpretatoin sette episodi della prima stagione di, regalando al pubblico una performance intensa e memorabile. La sua improvvisa scomparsa il 21 maggio 2023, a 58 anni, ha lasciato un vuoto significativo., scelto per continuare il ruolo, ha dimostrato più volte la sua capacità di dare profondità e complessità ai personaggi, qualità che saranno essenziali pernella seconda stagione.