Panorama.it - Mbda completa l’acquisizione di Roxel, leader dei motori per missili a propellente solido

Ottimo inizio d’anno per la multinazionale(Francia, Regno Unito e Italia) che ha conclusodel 50% della societàche è detenuta da Safran, integrando così l’azienda nel suo gruppo.manterrà il suo status di società autonoma e continuerà a operare sui suoi mercati a partire dalla Francia e Inghilterra, dove concentra la maggioranza delle sue attività per altri fornitori di sistemi e sviluppa allo stesso tempo nuovi mercati, in particolare quello per l’esportazione.è infatti un'azienda franco-britannica nata dalla fusione di Celerg e Royal Ordnance Rocket Motors nel 2003 ed è uno dei principali attori globali nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di propulsione a combustibileper tutte le tipologie di, di razzi tattici e da crociera per le forze aeree, navali e terrestri.