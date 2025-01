Terzotemponapoli.com - Matic nel mirino del Napoli: Interesse dal Lione e da altre squadre europee

Nuove indiscrezioni arrivano dalla Germania, dove si segnala un crescentedelper Nemanja, centrocampista serbo dell’Olympique. Secondo Sky Sport Germania, il club partenopeo avrebbe messo nelil 36enne, ex Manchester United e Chelsea, per rinforzare la propria mediana. Il giocatore, pur avendo raggiunto una certa maturità calcistica, continua a essere considerato un elemento di valore grazie alla sua esperienza internazionale.: Un passato di successo tra Manchester United e Chelseaha vissuto alcune delle sue stagioni più brillanti in Premier League, prima con il Chelsea, poi con il Manchester United, dove ha lavorato sotto la guida di José Mourinho. In entrambi i club, il serbo ha contribuito in modo determinante al centrocampo, imponendosi per la sua visione di gioco e la sua solidità difensiva.