Ilfattoquotidiano.it - “Ma perché Fedez non si fidanza con te?”: la domanda imbarazza Bianca Santoro a La Volta Buona. Lei replica: “L’ho sempre sostenuto, è un ragazzo smart”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Un saluto da Saint Barth“. A scriverlo è, che dopo aver trascorso Natale e Capodanno oltreoceano, sembrava proprio non voler abbandonare l’isola caraibica in cui si è recato a cavallo tra 2024 e 2025. Clima tropicale, piscina con vista sul mare e amici con cui festeggiare l’inizio del nuovo anno. Tra questi, anche la giornalistaLuna, che, ospite a La, ha fatto il punto sulle sue vacanze trascorse in compagnia anche del rapper milanese.“non ha trovato l’anima gemella? Io credo che dopo un divorzio ognuno abbia bisogno di tempo per riprendersi. Credo che lui adesso sia concentrato sulla sua musica e su Sanremo“, spiega la giornalista a Caterina Balivo. La stessa, come ha sottolineato, è divorziata da poco. Ed è per questo che la conduttrice le ha chiesto con chi avesse trascorso Natale e Capodanno: “Da sola“, racconta, prima di essere punzecchiata dalla stessa Balivo e dagli altri ospiti sulla sua vacanza a Saint Barth: “Niente panettone, piuttosto l’avocado toast”, argomenta la giornalista.