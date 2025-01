Ilrestodelcarlino.it - La Regia vuole cedere un altro attaccante

La cessione di Okwonkwo al Cittadella ‘libera’ un posto nel reparto attaccanti della Reggiana che però – prima di affondare il colpo per Manuel De Luca della Cremonese – vorrebbeanche uncentravanti. Il nome che circola con più insistenza è quello di Stefano Pettinari, ma l’impressione è che il ds Pizzimenti stia facendo i conti senza ‘l’oste’. Il puntero romano, infatti, non ha alcuna intenzione di lasciare il club e la città. Un concetto che perlui stesso ha fatto intendere, più o meno direttamente, anche nelle recenti interviste con la stampa. Se si vorrà davvero rinforzare il reparto avanzato, bisognerà quindi cercare di fare uno sforzo (anche economico, ovviamente.) senza aspettare di dover sfoltire la rosa prima di accogliere i nuovi. Unnome che potrebbe essere sacrificato è quello di Vido che però, quando ha avuto delle occasioni reali per poter incidere, ha quasi sempre risposto ‘presente’.