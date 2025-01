Iodonna.it - Il riso e il pollo non mancano mai nelle diete. Ma come sceglierli ed inserirli in modo corretto in un’alimentazione bilanciata? Rispondono gli esperti

Nella dieta fai da te nonmai ile il, due alimenti ritenuti magri per eccellenza. Petto die insalata, magari uniti a delbianco per riempire lo stomaco, arrivare al pasto successivo e far scendere l’ago della bilancia. Ma è davvero così? Abbiamo chiesto agliin chein una dieta sana ed equilibrata. Dieta e cibi gustosi: i magnifici sette con cui trasgredire senza ingrassare X Leggi anche ›Arrosto Day: qual è l’abbinamento perfetto? Lo spiega il nutrizionista Dieta:e perché scegliere ilSecondo i dati della relazione annuale Unaitalia, l’Associazione nazionale dei produttori di carni bianche, il, con 16,77 chilogrammi pro-capite, è la carne più consumata in Italia.