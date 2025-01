Ilgiorno.it - I colori... invisibili “L’arte del non vedere“. Spettacolo di emozioni

Dopo il grande successo dello scorso ottobre, sabato 18, alle 20.30 a Monza al teatro Binario 7 torna lodel non“. Sul palco gli attori della Compagnia CircoSvista, una delle numerose attività promosse nella sezione monzese dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti, che da anni si sta distinguendo per il grande impegno per l’inclusione sociale e la condivisione di eventi e momenti di crescita personale e culturale insieme alle persone cosiddette normodotate. Loè diretto dal regista Max Brembilla, ma scritto direttamente dagli attori, dopo che hanno vissuto personalmente la visita guidata ai Musei civici e al Roseto Niso Fumagalli di Monza, due fiori all’occhiello che si distinguono anche per l’abbattimento delle barriere sensoriali. All’ingresso del Roseto c’è una mappa su cui le persone con disabilità visiva possono conoscere la planimetria e la storia del roseto, un aiuto prezioso nell’individuazione delle 15 tappe previste per il percorso di visita.