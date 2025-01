Ilfattoquotidiano.it - “Ho un tumore di 5 centimetri al colon. I medici pensavano a un’infezione al tratto urinario, ma non riuscivo più ad alzarmi dal letto”: il calvario di una madre

Ha iniziato ad accusare un forte dolore nella parte bassa della schiena. Apparentemente, nulla di preoccupante, tant’è che il medico, ipotizzandoal, le prescrive un ciclo di antibiotici. Ma il dolore peggiora e si estende all’addome. La preoccupazione, dunque, sale, e il medico di base le consiglia di recarsi in ospedale. Lì scopre la diagnosi che le fa sentire il mondo crollare sotto i suoi piedi: unal quarto stadio al. È questa la storia di Zoe Gardner-Lawson, 36 anni,di tre bimbi piccoli, che fortuitamente ha scoperto di avere unmaligno che, se non diagnosticato, avrebbe potuto toglierle la vita.Ildella donna comincia ad agosto, quando avverte uno ‘strano’ dolore alla schiena. Il medico di famiglia, a cui Zoe si era rivolta, le prescrive un ciclo di antibiotici che poi ripete per tutto il mese.