Gli Eagles sono scossi dal virus prima dello scontro della FA Cup

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-10 18:24:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Il Crystal Palace potrebbe avere diversi giocatori assenti per il terzo turnoFA Cup contro lo Stockport dopo un forte malessere diffuso nella squadra questa settimana.L’allenatore Oliver Glasner ha detto che il big ha impedito a diversi giocatori di allenarsi e ha ammesso di non sapere chi sarà disponibile per la partita di domenica.“Abbiamo avuto molti giocatori malati questa settimana, o molti punti interrogativi”, ha detto Glasner in una conferenza stampa.“Fino ad oggi FridayJean-Philippe Mateta, Maxence Lacroix e Tyrick Mitchell non siallenati. Caleb Kporha si è allenato per lavolta oggi, ma Dean Henderson è tornato a casa oggi perché malato.