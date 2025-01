Terzotemponapoli.com - Fusi su Kvaratskhelia: “Si perderebbe un giocatore importante”

Leggi su Terzotemponapoli.com

L’ex centrocampista del Napoli campione d’Italia nel 1989-1990 Lucaha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a Kiss Kiss Napoli. L’ex calciatore ha parlato del Napoli di Antonio Conte, delle prospettive in ottica scudetto e del mercato. Di seguito quanto dichiarato alla radio.: “I meriti maggiori vanno dati al tecnico che si è inserito al meglio”Il Napoli veniva dal disastro dell’anno scorso, con Conte ha ritrovato subito la sua anima. Solo grazie al nuovo tecnico o serviva una spintaanche dal mercato? “I meriti maggiori li assegno al tecnico che si è inserito al meglio in un ambiente che aveva bisogno di ritrovare entusiasmo”. Può davvero il Napoli puntare allo Scudetto? “Il Napoli ha tutte le carte in regola per puntare sullo Scudetto, ha ritrovato giocatori importanti che lo scorsa anno avevano avuto una flessione e i nuovi stanno dando il loro contributo”.