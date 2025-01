Laspunta.it - Frosinone: ancora blocco del traffico e limite al riscaldamento. Fino al prossimo 13 gennaio

Leggi su Laspunta.it

Adesso è veramente emergenza smog e salute per i cittadini di.Dal 3al13delin città, divieto assoluto pera biomassa e limitazione rigida a 19 gradi per ilnelle abitazioni.Undici giorni continuativi didele di limitazioni di emissioni in atmosfera di monossido di carbonio, Pm10 e polveri sottili, non sono serviti ad abbassare il livello di inquinamento che rischia di diventare una vera emergenza ambientale in città.Non se ne esce più da questa situazione. E mentre il consiglio comunale si arrovella sull’asfalto di via Marittima per i cittadini frusinati uscire con la macchina diventa un miraggio, riscaldarsi pure e per giunta respira veleni.Il Comune ha emanato un’altra ordinanza di divieto edeldal 10 al 13compreso.