Dall’Inter alla Roma | il nome questa volta è da non credere

Ultimo aggiornamento 10 Gennaio 2025 20:42 di redazioneLe strade del calciomercato spesso si incrociano anche tra squadre dello stesso campionato, come capitato tra giallorossi e nerazzurriDa tempo si parla del passaggio di Frattesicosì come quello, a parti inverse, di Pellegrini in nerazzurro. Le voci di calciomercato ora più che mai rimbalzano da una parte all’altra d’Italia infiammando i cuori dei tifosi, alcun più felici altri naturalmente meno.L’asse interno più caldo delle ultime ore è senza dubbio Milano-. Oltre allo scambio tra Saelemaekers e Abraham, che ovviamente riguarda Milan e, c’è anche la consueta carrellata di nomi che dCapitale vanno sempre verso il capoluogo lombardo, però sponda nerazzurra.Calciomercato Inter, non solo Frattesi e PellegriniSecondo Gianluca di Marzio, laavrebbe messo gli occhi su un altro giocatore dell’Inter.