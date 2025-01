.com - Cotral, via libera della Giunta regionale all’assunzione di 100 autisti

Un importante passo avanti per il trasporto pubblico. Ladel Lazio ha dato il viaal Piano del fabbisogno di personale di, che prevede l’assunzione di 100a tempo determinato. La decisione, proposta dall’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Fabrizio Ghera, in collaborazione con l’assessore al Personale, Luisa Regimenti, mira a garantire la continuità e l’efficienza del servizio pubblico nelle aree criticheregione., un’azione mirata per il primo semestre 2025L’iniziativa risponde a una necessità concreta manifestata da, l’aziendadi trasporto pubblico. L’obiettivo è assicurare, almeno per il primo semestre del 2025, una copertura ottimale del servizio nelle cosiddette Unità di Rete, aree strategiche che richiedono un’organizzazione capillare e risorse adeguate.