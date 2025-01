Secoloditalia.it - Borgia – Milano

Via Giorgio Washington, 56 – 20146Tel. 02/48100315Sito Internet: www..comTipologia: creativaPrezzi: menù degustazione: 100/140€; due portate a scelta dal menù 80€, tre piatti 100€Chiusura: DomenicaOFFERTAPorta il cognome del suo patron, Edoardo, questo ristorante situato in zona Washington alla cui guida in cucina troviamo il giovane chef Giacomo Lovato. Il menù si apre con diversi percorsi degustazione, di cui quello più caratteristico è sicuramente Psiche (6 portate a 110€), in quanto si propone come un dialogo con il cliente a cui vengono fatte delle domande (dove si è nati, cosa si preferisce tra carne e pesce, qual è il senso che maggiormente entra in gioco quando si mangia, ecc.) per conoscere meglio i suoi gusti e creare un percorso ad hoc.