Ilfattoquotidiano.it - Bersani a La7: “Meloni parla una volta all’anno e non dice nulla sui problemi degli italiani. Soros? Con Musk c’entra come il burro con la ferrovia”

“Nella conferenza stampa di Giorgiaio ho visto due cose: un’assoluzione con benedizione di Trump e di, chenose fossero il dottor Stranamore, ma leiche non è vero. L’altra cosa che vedo e che mi preoccupa perfino di più è che non ho sentito una parola, né una idea, sulla vita comune dell’Italia. Potresti purre unae sul serio di lavoro, di sanità, di bollette, di industria, di treni. Ma vuoi dirci qualcosa? Niente, zero“. Così a Otto e mezzo (La7) Pier Luigicommenta la conferenza stampa di inizio anno di Giorgia, spegnendo gli entusiasmi di molti commentatori che l’hanno celebrataleader forte e credibile, anche alla luce della liberazione di Cecilia Sala.“Adesso non esageriamo – osserva– A me fa abbastanza impressione chenon prenda atto deiche ci sono, perché in quella conferenza stampa che fai unanon è che puoi rivolgerti solo ai giornalisti che ti chiedono di Trump, ma dovresti anche dire qualcosa agli, che, le assicuro, sono piuttosto preoccupati”.