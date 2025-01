Quotidiano.net - Banca d'Italia apre LabBI per l'accesso ai microdati al Research Data Center

Rendere ancora più disponibili alla comunità scientifica il patrimonio dei dati dellad'. Con questo obiettivo l'istituto centraleil laboratorio on-sitepresso il proprio. Il laboratorio, sottolinea una nota, permette ai ricercatori autorizzati di visualizzare idellad'e svolgere elaborazioni statistiche. Susono disponibili i dati granulari relativi alle indagini sulle imprese e, per i ricercatori affiliati a un ente di ricerca accreditato, alle principali voci dei bilanciri individuali. Per la prima volta sono anche resi disponibili i dati sui tassi di interesse medi, per varie tipologie di prestiti e depositi, applicati da ciascun intermediariorio alle famiglie e alle società non finanziarie dell'area dell'euro.