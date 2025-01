Oasport.it - ATP Adelaide 2025: Bolelli/Vavassori, subito la prima finale dell’anno! Battuti Arevalo e Pavic in semifinale

Leggi su Oasport.it

Simonee Andreacominciano benissimo il, conquistando lagià al primo torneo, alla seconda settimana di attività. In semiadi due azzurri escono vincitori contro Marcelo(El Salvador) e Mate(Croazia): rimonta al sapore di 4-6 7-6(3) 10-8 per conquistare il successo e una nuova sfida contro i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz domani alle 5:30.Il match inizia con una consapevolezza:sono stati, nel 2024, vere e proprie nemesi sportive per i due italiani, sconfitti tre volte in altrettanti incontri nel 2024. E la tendenza parrebbe esserci anche in questo frangente, anche se in modo un po’ particolare. Le due coppie tengono bene il servizio fino al 3-3, poihanno due chance (compreso il deciding point), che però non entrano e proprio all’ultimo arriva il break diche vale il 6-4.