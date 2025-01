Ilrestodelcarlino.it - Alla scoperta del carciofo di San Luca

Ottenere la De.Co., ovvero la Denominazione Comunale, significa entrare a far parte di una rete di enti, produttori, organizzazioni e imprese che sono riconosciute come fortemente identitarie della città di Bologna e contribuiscono a salvaguardare le tradizioni e le culture locali. Insomma, accanto ai prodotti di pregio agro che rappresentano un prezioso patrimonio enogastronomico e culturale del nostro territorio bolognese, quindi tortellini, ragù, tagliatelle o balanzoni, per citarne alcuni, ecco spuntare ilvioletto di San, la cui coltivazione nei terreni argillosi della collina bolognese, “dona all’ecotipo un sapore fresco, erbaceo con note che tendonoradice di liquirizia”. Ilvioletto è il protagonista della puntata di oggi de ’il Resto di Bologna’, il podcast della nostra redazione ascoltabile sulle principali piattaforme audio e sul nostro sito.