Agente protettivo ectoina | una difesa gentile per la pelle

L'ectoina è una piccola molecola prodotta da batteri unicellulari che ripara la pelle da danni chimici o fisici, riducendo infiammazioni e stress ossidativo. Si trova in una vasta gamma di prodotti skincare come creme, sieri, lozioni e maschere. Si addice a qualsiasi tipo di cute, in particolare a quella sensibile. Tra i benefici, l'ectoina contribuisce a rinforzare la barriera cutanea e funge da agente protettivo nei casi di cute secca, irritata e infiammata. Contribuisce a contrastare l'invecchiamento cutaneo poiché agisce sulla comparsa delle rughe, aumentando l'elasticità cutanea. Protegge dai danni dei raggi UV e della luce blu.