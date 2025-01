Tvplay.it - Addio Juve, decisione presa: vince la Premier League

Leggi su Tvplay.it

Lantus si prepara a cedere un proprio giocatore. Laè stata: la destinazione è la.Sarà una sessione invernale del mercato quanto mai vivace per lantus, intenzionata a piazzare diversi colpi sia in entrata che in uscita. Per quanto riguarda gli acquisti, la lista della spesa comprende 2 difensori ed un vice-Vlahovic capace di raccogliere il testimone lasciato dal lungodegente Arek Milik. Il budget a disposizione del club, però, risulta esiguo: da qui la necessità di piazzare altrove i giocatori ritenuti non imprescindibili da Thiago Motta, così da incamerare risorse fresche da reinvestire.la– TvPlay.it (LaPresse)Diversi gli elementi in lista di sbarco, tra cui Danilo. L’ormai ex capitano bianconero, epurato poco prima della partenza per Riad, piace molto al Napoli attivatosi su input di Antonio Conto che, in lui, vede il perfetto sostituto di Alessandro Buongiorno.