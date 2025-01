Puntomagazine.it - Aborto, AVS chiama Schillaci: Garantisca la legge 194 in Veneto

. Zannella (AVS): Troppo pochi consultori, si tuteli libera scelta delle donneVenezia – Il ministro della Salute, Orazio, dica cosa farà per “garantire l’effettiva praticabilità dell’interruzione volontaria di gravidanza in ogni struttura ospedaliera, tenuto conto che la194 del 1978 prevede che il Servizio sanitario regionale debba ogni caso assicurare l’effettuazione di questi interventi”. Lo chiede Luana Zanella, deputata e capogruppo di Avs, con una interrogazione depositata ieri alla Camera che prende le mosse dall’accordo tra l’ospedale Camposampiero di Padova e il Movimento Pro Vita per attività informativa a fronte di una specifica richiesta da parte della donna interessata; il Movimento Pro Vita potrà inoltre inserire materiale informativo nelle bacheche dell’ospedale.