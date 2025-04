La frustata di Crepet ai genitori Basta comfort zone e dire ‘amore mio ai figli

figli, speranza, visione del futuro e l'andar fuori dalle comfort zone: Paolo Crepet, come sempre, esalta il pubblico e regala agli spettatori del suo “Mordere il cielo” molto materiale su cui riflettere e costruire. Lo psichiatra, sul palco del Teatro Team di Bari, ha infatti portato in scena il suo spettacolo invitando tutti alla speranza e al coraggio di guardare avanti. L'inizio è dirompente: “Vi piace questo mondo?”, chiede diretto e provocatorio. Poi via all'analisi: i giovani troppo prigionieri delle comfort zone create dagli adulti: “Noi adulti, per i ragazzi, dobbiamo essere istruttori di volo. Non siamo qui per mettere piombo sulle loro ali. Prima, i nostri genitori ci dicevano: ‘Questa casa non è un albergo'. Adesso, invece, diciamo ai nostri figli: ‘Questa casa è un albergo. Rimanete qui con noi, per favore. Iltempo.it - La frustata di Crepet ai genitori: “Basta comfort zone e dire ‘amore mio' ai figli” Leggi su Iltempo.it , speranza, visione del futuro e l'andar fuori dalle: Paolo, come sempre, esalta il pubblico e regala agli spettatori del suo “Mordere il cielo” molto materiale su cui riflettere e costruire. Lo psichiatra, sul palco del Teatro Team di Bari, ha infatti portato in scena il suo spettacolo invitando tutti alla speranza e al coraggio di guardare avanti. L'inizio è dirompente: “Vi piace questo mondo?”, chiedetto e provocatorio. Poi via all'analisi: i giovani troppo prigionieri dellecreate dagli adulti: “Noi adulti, per i ragazzi, dobbiamo essere istruttori di volo. Non siamo qui per mettere piombo sulle loro ali. Prima, i nostrici dicevano: ‘Questa casa non è un albergo'. Adesso, invece, diciamo ai nostri: ‘Questa casa è un albergo. Rimanete qui con noi, per favore.

