Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2025 ore 16:30

DEL 9 GENNAIO ORE 16.20 CHIARA CHIAVARIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DELLASUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LO SVINCOLO DELLA A24 E PRENESTINAIN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE DI LAURENTINA E TUSCOLANARIMOSSO L’INCIDENTE SU VIA DI PRATICA ALL’ALTEZZA DI CASTELNO, RIMANGONO LE CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONICI SPOSTIAMO SU VIA NETTUNENSE DOVE SONO PRESENTI CODE PER LAVORI TRA CAMPOLEONE E MONTE GIOVE IN ENTRAMBE LE DIREZIONIINFINE RICORDIAMO CHE PER LA GIORNATA DI DOMANI è PREVISTO IL PRIMO SCIOPERO DEL. A INCROCIARE LE BRACCIA SARANNO I LAVORATORI DEL SETTORE DEI TRASPORTI E QUELLI DEL COMPARTO SCUOLA.A RISCHIO I TRENI, I LAVORATORI DI FERROVIE ITALIANE SI FERMERANNO GIÀ DALLE 21 DI QUESTA SERA FINO ALLE 20.